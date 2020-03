ДЮРДЬОВ – Од вчера и нєшка, 26. и 27. Марца, обидва приватни апатики у Дюрдьове маю на предай защитни маски за твар. У обидвох коштаю по сто динари, а на лаґеру их маю по даскельо стотки.

Апатика „Янкович” роби од седем рано по пол пиятей пополадню, а Апатика „Гиґия” од осем рано по штернац годзин пополадню.

Обидва апатики нє маю бриґи зоз нєдостатком лїкох.

