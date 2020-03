Дом здравя Нови Сад од нєшка почина тестировац на корона вирус

НОВИ САД – Дом здравя у Новим Садзе перши дом здравя у Сербиї котри од нєшка почнє тестировац пациєнтох на коронавирус, виявел директор Веселин Боят, а преноши сайт Радио-телевизиї Войводини.

Боят поручел же гражданє нє треба же би такой сами приходзели, бо ше тестировац буду особи котри преглашени за потенциялно инфицированих, або при котрих велька можлївосц же су инфицировани.

Боят визначел же Дом здравя Нови Сад 24 годзини на услуги гражданом у двох респираторних центрох за одроснутих и у єдним за дзеци.

