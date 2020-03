Цудзе слунко нє греє як свойо

После законченей Висшей машинскей школи, як теренски роботнїк обробку металу, Йоаким Папуґа робел у скоро шицких републикох бувшей Югославиї, и ширше. Од Марибору, прейґ Мостару, Титоґраду и Ґлоґовцу, сцигол аж по Либию, по город Сукхамис

О своїх путешествийох Йоаким дзечнє приповеда, и гвари же од шицких местох дзе ше становел, або жил, застановел ше там одкадз и рушел – у Руским Керестуре.

– После законченей штреднєй индустрийней школи за металотокара, достал сом роботу у фабрики „27. мартˮ у Новим Садзе. Там сом нє робел длуго, лєм коло пейц мешаци. Ми, млади, доставали найменєй плацени роботи, а нєпреривно нам звекшовали норму. Бул сом схопни, та сом здумовал рижни способи як бим могол направиц ножик за обробок металу з хторим бим одробел три операциї нараз, же би ми робота швидше ишла, и же бим прето бул швидки у преруцованю норми. Но, тоту мою схопносц и труд нїхто нє вредновал, та сом роботу швидко напущел. Здогадуєм ше же зме плацу теди мали 17 000, медзитим, док сом виплацел квартель у Новим Садзе, єдзенє у кантини, а були зме млади, та зме сцели дакеди висц и до кину, або на спортски змаганя, на концу мешаца од плаци нє остало нїч. Прето сом ше врацел до Керестура и одлучел же пойдзем на студиї. Положел сом примаци испит зоз ґимназийней програми, а потим сом ше уписал до Висшей машинскей школи у Новим Садзе – почина свою животну приповедку Йоаким Папуґа.

ОД КУЛИ ПО АФРИКУ

После закончених студийох, и длужносцох у войску, наш собешеднїк ше запошлєл у „Технїкиˮ у Кули, и як гвари, у „Технїкиˮ на високих позицийох теди було надосц Керестурцох, цо ше поєдинцом у фирми нє пачело.

– Сцел сом конкуровац за шефа машинского обробку, медзитим, понеже людзе на руководзацих местох уж плановали положиц когошик „свойогоˮ, предлужели ми приправнїцки стаж за три мешаци же бим нє могол конкуровац на тото место. Теди, 70-их рокох, пре плаценшу роботу, одлучел сом пойсц до Марибору, и там сом почал робиц на терену. Теди ше правело велї нови фабрики, та сом часто менял место роботи – приповеда Папуґа.

После роботи у Марибору, Йоаким прешол робиц до Титоґраду, а потим до Мостару, дзе остал три и пол роки. Отамаль бул преруцени до Смедерева дзе ше правела велька желєзарня, потим до Сримскей Митровици, до Уґлєвику, Ґлоґовцу на Косове, а вец го фирма послала до Африки, до Либиї. Компания, „Гидромонтажаˮ мала главне шедзиско у Марибору и як гвари Папуґа, на водзацих функцийох векшина були лєм Словенци, без огляду на школи хтори закончели.

– У Либиї зме правели фабрику за печенє вапна, а моя робота була же бим пририхтал и орґанизовал роботу. Бул сом там коло рок и пол и можем повесц же то було барз интересантне искуство. Там дзе зме робели бул сам писок, а ми, Югославянє, були змесцени у контейнерох. Контейнери були справени з плеху, векшина були длуги 6 метери, широки 2, 20 метери, а исто тельо и високи. Я бивал у кус векшим контейнеру, дзевец метеровим, хтори на штредку мал уход. Нємци хтори там робели, були главни за монтажу. Кажди їх фаховец мал цалу трохижову монтажну хижу на розполаганю лєм за себе – мал три просториї, купальню и кухню, и у каждей хижи по контракту, мушела буц обезпечена клима, фрижидер у кухнї, док обични роботнїки нє мали нїч од того. Велїм теди страдали покрутки и похребцина, праве пре тоти моцни клими и вельки температурни розлики у хижи и вонка. Рано, поведзме, кед зме ишли на роботу температура була коло 36 ступнї, а кед зме ишли на полудзенок уж було коло 45, но тото цо нє можем забуц то же Либийци у своєй держави вше мали право. Кед би ше даєден странєц на улїчки, поведзме, збил з автом, зоз Либийцом, вше бул странєц виновати. Паметам кед зме ше раз у полним автобусу ишли купац на морйо, преход на драги нам онєможлївели двоме Либийци, бо ше заприповедали. Нам ше понагля, єдно другому вишиме на глави, а вони нам указую же – „Помали, маце кедиˮ. И мушели зме причекац же би вони закончели, бо зме иншак нє могли прейсц. Вони у своєй держави були главни. У предавальнї зме вше чекали свой шор. Медзитим, кед вошол Либиєц, станул опрез шицких и дутяндїйош перше його услужел. Вон купел италиянски макарони, хтори були звязани так як цо ше у нас сноп жита вязало. Дутяндїйош их у найлону лєм руцел на жем, а Либиєц зоз кишенки винял громаду пенєжи звязани до ґумки, сиґурно мал коло 50 000 марки. Тот сноп макаронох вон потим руцел козом до авта, та кози єдли тоти макарони – з ошмихом приповеда Папуґа.

НОСТАЛҐИЯ МУ НЄ ДАЛА МИРА

Кед ше будовалїще закончело, Йоаким ше врацел до Словениї. По теди фирма у хторей робел мала 3 300 занятих и 5 000 кооперантох, алє кед умар предсидатель Югославиї Йосип Броз Тито, держава ше розпадала, а пошвидко препадла и спомнута фирма.

– Док сом жил у Словениї, чувствовал сом якуш нєправду после розпаду Югославиї. Теди ше водзела огромна пропаґанда процив Сербох и Сербиї, и мнє ше то барз нє пачело. После дзешец рокох сом ше одлучел занавше врациц до Керестура. У нас були тунї хижи, та сом спочатку бул у шестри, а вец сом купел хижу, гоч требало досц уложиц до реновираня. Мнє Керестур остал у барз красним здогадованю, а носталґия ми вше нє дала мира. Нє мали зме вельо материялного, алє скорей млади, якош уживали у менших стварох, чекали зме пойсц на танєц, зисц ше на беґелю и вариц паприґаш. Могол ши ходзиц по Керестуре гоч кеди и нїхто це нє рушал, людзе ше дружели, здравкали себе на улїчки, помагали, були сердечни, тото ми найвецей хибело у Словениї. Там, як и на заходзе, нє раз сушед сушедови нє поздравка – приповеда Йоаким свойо упечатки.

– Видзим же млади досц пошли, а ище вше одходза зоз Керестура, и розумим же прецо то так, и же ситуация у Сербиї нє лєгка. Нє можем совитовац младим най останю у валалє кед нє маю роботу, або кед су финансийно у чежкей ситуациї, алє я вельо путовал, мам надосц искуства и можем повесц же Керестур барз красни валал. Кед би ми тераз понукали нє знам кельо же бим ше врацел до Словениї, нє сцел бим. Богатство у живоце нє лєм пенєж и ушорене дружтво, алє и кед чловек ма свой мир, кед ма шлєбодного часу, кед єст задовольства, а я у Керестуре шицко тото мам.

УЯШ МЕСТО ВЕНТИЛАТОРА

Паметам же раз 1. мая у Либиї температура було коло 50 ступнї, и то лєм у хладку, а на слунку можебуц и до 70. На рукох сом стално ношел рукавици, понеже тоти желєза були таки печаци же у секунди могли спражиц скору. Ми у таких условийох мушели и робиц – здогадує ше Йоаким. По його словох, Либийци на таки горучави були цалком звикнути. Ношели специфични уяш зоз ґамиловей шерсци хтора их хладзела, а як гвари, памета як у тих уяшох пили чаї, и фурт ше вожели на автох.

ҐАДАФИ БУЛ ЛИБИЙСКИ ТИТО

– У Либиї предсидатель Ґадафи барз добре предавал нафту и шицки мали наисце вельо пенєжи. По правдзе, нє видзел сом Либийцох же би там дацо робели. Тиж вельо пенєжи доставали и на жену и дзеци.

Мали авта полуотворени, и на тих автох у отвореней часци часто и кози вожели, и вони ше по цали дзень дзешка вожели. За тих цо нє мали дзе бивац поставяли контейнери, а кед би ше назберало вецей таки контейнери, вони уж будовали джамиї. А джамиї були наисце розкошни и прекрасни – памета Йоаким.

