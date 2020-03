ШИД – У Апатики Дома здравя швидко попредани вкупно 1 500 защитни маски по цени од 98 динари и обчекує ше нове випорученє.

Як за Рутенпрес гварене у апатики, защитни рукавици хтори були на залихи попредани и хвильково их нєт, а тиж ше обчекує и доставанє дезинфекцийного средства натриюм хипохлорита.

Спомнути артикли у одредзених количествох сцигли и до приватних апатикох, алє су тиж попредани.

