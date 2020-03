Керестурска Апатика „Здравє плус” за пензионерох

РУСКИ КЕРЕСТУР – Апатика „Здравє плус” у Руским Керестуре на нєдзелю 29. марца од 5 до 7 рано будзе робиц за потреби пензионерох, тє. старших од 70 рокох цо им у позарядовим стану огранїчене рушанє през дзень.

Исти дзень, на нєдзелю, за других жительох тота апатика будзе робиц у чаше од 7 до 15 годзин, а други днї од 7 до 16 годзин.

Як за Рутенпрес виявел руководитель апатики Владимир Пастернак, у тей апатики од вчера мож купиц защитни маски по цени 110 дин. за фалат, а єдна особа може купиц найвецей 10 маски.

Апатика тиж ма и ґели за дезинфекцию, алє ище вше нєт алкоголу.

м. афич

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)