Мож провадзиц статистични податки о COVID-19

БЕОҐРАД – Влада Републики Сербиї зоз потримовку правно-информацийней системи Републики Сербиї тих дньох порушала сайт на котрим мож пречитац шицки информациї о корона вирусу.

Попри остатнїх податкох зоз конференциї за медиї котру ше орґанизує кажди дзень на 15 годзин, на сайту мож провадзиц и други статистични податки, нє лєм зоз нашей жеми, алє и о тенденциї ширеня охорених у швеце.

На мапи мож видзиц кельо особи тестировани, зоз хторих местох охорени од тей оберацей хороти, яка старосна структура и други податки.

Сайт мож отвориц и з того линку.

