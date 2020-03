Апатики у НС буду видавац лїки пензионером на нєдзелю

НОВИ САД – И новосадски апатики прилагодзели роботи час потребом найстарших гражданох котри по мирох у позарядвим стану можу висц з обисца лєм нєдзелями додня рано, од 4 по 7 годзин, же би купели потребни лїки и поживу.

У Новим Садзе на нєдзелю буду робиц апатики: „Тилия”, Н. фронта 21; „Лаурус”, Бул. ошлєбодзеня 76а; „Ґален Фарм”, Бул. ошлєбодзеня 76а; „Дуня”, Бул. патриярха Павла 14а; „Янкович”, Руменацка 23; Хаджи Рувимова 48; Мише Димитриєвича 2; Милоша Баїча 13; „Зеґин”, Бул. ошлєбодзеня 127; Бул. Европи 28; Ветерник, Цара Лазара 4; „Ирисфарм”, Футоґ, Цара Лазара 7, „Бену”, Цара Лазара 4; Краля Петра I 6; Бул. Михайла Пупина 9; Сримска Каменїца, Площа Змая Йови 6; Меркатор Бул. ошлєбодзеня 102, Руменка Улїца ошлєбодзеня 20б; ДИС Футожска драга 10 и апатика „Цвеїч” Балзакова 36.

Попри тим, у городу єст апатики котри робя нєпреривно – „Бену – Булевар” Булевар Михайла Пупина 9, „Тилия” Булевар ошлєбодзеня 3а, „Ирисфарм – НС– 1” Руменацка 13 и „Цвеїч”, Сримска Каменїца, Площа Змая Йови 6.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)