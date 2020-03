Влада Сербиї принєсла нови мири – длугша самоизолация, през викенд предлужена полицийна годзина

СЕРБИЯ – Влада Републики Сербиї нєшка принєсла одлуку же би ше мири самоизолациї предлужели зоз 14 на 28 днї, а през викенд забрана рушаня почина на 15 годзин. Шицким гражданом Сербиї, як и страним державяном зоз дозволу за пребуванє, котри до жеми вошли 14. марца и познєйше, предлужена обовязна мира самоизолациї дома зоз 14 на 28 днї. Пременєни час тирваня забрани рушаня през викенд. Всоботу и внєдзелю гражданє муша остац у обисцох од 15 до 5 годзин. Од пондзелку до пиятку гражданє можу виходзиц зоз обисцох од 5 до 17 г. Найстарши гражданє зоз обисцох можу виходзиц лєм внєдзелю медзи 3 и 8 годзин рано же би купели поживу и лїки. Влада Сербиї утаргла одлуку о виводзеню псох вонка у тирваню од 20 минути медзи 20 и 21 г. Тиж так, шицки пияци на отвореним и завартим просторе буду заварти.

