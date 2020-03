KУЛА – Нєшка у општини Кула реґистровани перши случай вирусу корона у населєним месце Кула, а по словох предсидателя Позарядового штабу и предсидателя Општини Кула Дамяна Милянича вирус потвердзени при особи женского полу хтора ма седемдзешат роки.

Предсидатель апелує на шицких гражданох же би остали дома.

#ОстаньцеДома

