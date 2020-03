ШИД – Општина Шид отворела динарски наменски подрахунок под час тирваня позарядового стану на хтори физични и правни особи можу уплацовац пенєжни донациї.

Полна назва рахунка глаши: динарски подрахунок консолидованого рахунка трезору число 840-5057741-33- ОУ Шид- средства донацийох за одстаньпванє пошлїдкох стану епидемиї виволаного з корона вирусом.

