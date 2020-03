Вчера у центру бул мини-пияц

РУСКИ КЕРЕСТУР – У центру Руского Керестура опрез парку вчера бул оможлївени мини-пияц, а по одлуки општинского Штабу за позарядву ситуацию, од 25. марца.

Тарґовци хтори предавали овоц и жєлєняву мушели мац окремни допущеня и защитни маски и рукавици.

Най здогаднєме по одлуки Штабу, у шицких местох општини одредзени днї за мини-пияци, а докля тота одлука будзе тирвац увидзи ше наступних дньох.

Хто сце достац допущенє за предаванє своїх продуктох на мини-пияцох треба же би глєдал допущенє прейґ мейлу – kabinetpredsednika@kula.rs

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)