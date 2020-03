Керестурски фолклораше годни вежбац крочаї и з дому

РУСКИ КЕРЕСТУР – Сашо Палєнкаш, руководитель танєчней секциї Дома култури, знял сеґменти хореоґрафийох штиром ґрупом дзецох танєчней секциї, од 1. по 8. класу основней школи.

Як Палєнкаш гварел, материял присподобени за вежбанє крочайох у хижних условийох, а материял хтори ище треба же би бул вимонтирани, будзе доступни приватно каждей ґрупи танєчнїком хторей є и наменєни, прейґ Ют’юб каналу Дома култури.

Циль такей акциї, же би ше члени танєчней секциї здогадли уж вежбаних крочайох, як и же би научели нови, а тиж и же би квалитетно препровадзели час у изолациї.

У реализациї тей идеї помогли Йоаким Винаї хтори знял материял, як и корепетитор Мирко Преґун.

