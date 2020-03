У коцурских апатикох єст защитни маски

КОЦУР – Под час позарядового стану, у Коцуре и далєй робя обидва апатики котри робели и потераз, лєм зоз вименєним роботним часом.

Апатика ,,Коцур” през роботни днї окончує свою дїялносц од 7 по 13 годзин, соботами од 7 по 12 годзин, а нєдзелями нє роби. Як нас информовали, защитни маски маю достаточне число за шицких гражданох, а тих дньох ше обчекує и випорученє рукавицох и дезинфекцийних средствох.

Друга апатика у котрей шицки валалчанє можу купиц лїки и друге цо им потребне то апатика ,,М&П Дуґа”, а отворена є каждого дня од пондзелку по соботу од 7,30 по 16 годзин, а нєдзелями роби од 7,30 по 14 годзин. Як гварела апатикарка, до апатики порядно приходза випорученя защитних маскох, рукавицох и дезинфекцийних средствох – алкоголу и асепсолу, и нєт потреби же би ше стваряла панїка.

Апел на гражданох най нє правя залихи, най буду солидарни и одвичательни и най провадза упутства котри ше одноша на огранїчене купованє средствох за гиґиєну.

Затераз, проблем з нєдостатком лїкох нє ма анї єдна апатика.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)