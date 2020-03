Служба з Катедрали вчера преношена прейґ Фейсбуку

РУСКИ КЕРЕСТУР – Зоз нашей Катедралней церкви Св. Миколая у Руским Керестуре, вчера на 11,30 годзин першираз у позарядовим стану було преношенє Служби Божей прейґ дружтвеней мрежи Фейсбук. Преношенє директно провадзели 227 патраче.

Службу Божу служел капелан керестурски о. Михайло Шанта, а шпиванє провадзел дзияк Янко Виславски, док пренос зоз самого святилїща, тє. олтара реализовал Тихомир Фейди.



О. Шанта на концу Служби поволал вирних и попри чежкей ситуациї вериц же Бог з нами, а потим по руски вимодлєл и окремну молитву за час пандемиї вируса корона. Вон тиж оглашел же ше керестурска парохия на новоотвореним Фейсбук профилу Каtedrala Sv Nikolaja боку будзе и надалєй намагац преношиц наступаюци богослуженя о чим праве там будзе и на час информоване.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)