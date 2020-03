Нови вименки у роботним чаше предавальньох

КУЛА – На вчерайшей схадзки Штабу за позарядово ситуациї општини Кула, командант Штабу принєсол Розказ шицким власнїком предавальньох на териториї општини Кула о вименкох у роботним чаше.

Предавальнї од нєшка по пияток можу робиц од 7 до 15 годзин.

Всоботу од 7 до 13 годзин, а внєдзелю за гражданох старших од 65, односно од старших од 70 рокох од 4 до 7 годзин, а за других од 8 до 13 годзин.

Тиж, нє шме буц длугшого затримованя опрез обєкту и у самей предавальнї, а число трошительох нє шме буц вецей як єден на 10 квадратни метери, а предавальнї ше муша поряднє дезинфиковац.

