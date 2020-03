ШИД – Всоботу, 27. марца бул отворени желєни пияц од 8 по 14 годзин зоз запровадзованьом шицких санитарно- гиґиєнских мирох, а по допущеню Штабу за позарядово ситуациї општини Шид.

Як предаваче, та так и шицки други на пияцу мушели мац защитни маски и рукавици, а то шицко контроловали волонтере Штабу.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)