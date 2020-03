ШИД – Всоботу почала дезинфекция населєних местох у општини Шид и то у Бачинцох, Ґибарцу, Куковцох и Шиду,а внєдзелю є предлуюжена и у других валалох.

Дезинфекция ше окончує дзекуюци помоци Землєдїлских задруґох „Срем кооп“ зоз Ґибарцу и „Ґраничар“ зоз Моровичу чийо роботнїки окончую дезинфекцию зоз атомизерами.

