Умар Янко Гудак

РУСКИ КЕРЕСТУР – У своїм 78. року живота, 28. марца упокоєл ше Янко Гудак, дипломовани инженєр польопривреди и вецейрочни ґлумец-аматер у Руским народним театре „Петро Ризнич Дядяˮ.

Янко Гудак ше народзел у Руским Керестуре 22. януара 1942. року. У Керестуре закончел и основну школу 1956. року, а Стредню польопривредну школу у Зомборе 1960 року. Польопривредни факултет закончел у Новим Садзе 1965. року одкеди робел у Землєдїлскей задруґи „Русинˮ, а од 1969. року, у Польопривредним комбинату „Перши майˮ у Руским Керестуре, аж по одход до пензиї.

Зоз театралну дїялносцу ше почал занїмац 1960. року. Перши режисер му бул Владимир Дудаш. Окреме ше анґажовал у рамикох Керестурскей сцени Аматерского руского театра „Дядяˮ, познєйше у Руским народним театре „Петро Ризнич Дядяˮ у Руским Керестуре и витворел 14 улоги.

Остатня представа у хторей бавел у улоги коцкара була „Карусел” 2005. року кед му чежка хорота онєможлївела дальше анґажованє у нашим Театре, дзе за вецей як 25 роки зохабел глїбоки и паметлїви шлїд.

Янко Гудак поховани 29. марца на керестурским теметове.

Вичная памят!

