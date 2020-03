Вирни годни провадзиц Службу прейґ интернету

СРИМСКА МИТРОВИЦА – Парох о. Владислав Варґа внєдзелю служел Службу Божу у сримскомитровицкей парохиї, котру пробно знїмал предсидатель Националного совиту Українцох Микола Ляхович.

Знїмок Служби послати прейґ интернету членом и приятельом Дружтва „Коломийка”. У Служби шпивал дзияк Емил Мельник, а понеже то було пробнє знїманє, велї виражели жадали и потребу на таки способ участвовац у заєднїцкей молитви.

Як парох наглашел у своєй казанї, треба вихасновац тот час и помоцнїц нашу молитву. Окрем наученей молитви, парох наглашел и важносц особней молитви.

