Дезинфиковани Гранїчни преход Шид

ШИД – Мири дезинфекциї хтори розказал општински Штаб за позарядово ситуациї и далєй ше запровадзую по утвредзеним розпорядку.

Нєшка волонтере Штабу дезинфиковали Гранїчни преход Шид з Републику Горватску ґу Товарнїку.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)