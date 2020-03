Роби и Городски штаб за позарядови стан

НОВИ САД – Городски Штаб за позарядови стан у Новим Садзе формовани нєодлуга як цо превжати мири за зоперанє ширеня корона вирусу.

Городски штаб отворел число телефона 021/4882–777 котре робит нєпреривно. У Городскей хижи уж постої кол центер у хторим поряднє дежураю дохторе и порихтани су дац совити у вязи зоз здравйом гражданох.

Питаня и информациї мож достац на телефони: 021/480–7721 и 021/480–7722 кажди роботни дзень од 8 до 22 годзин, а соботу од 8 до 15 годзин. Тиж так, на число телефона 021/4871–700 старши гражданє Нового Саду можу глєдац помоц за доручованє поживи и можу волац од 8 до 22 годзин.

