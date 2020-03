Фахова психосоциялна потримовка

БЕОҐРАД – Министерство здравя Републики Сербиї, у сотруднїцтве з Институтом за менталне здравє, порушало национални телефонски линиї за даванє помоци и потримовки гражданом у условийох позарядового стану и епидемиї вирусу корона.

За шицких гражданох котрим треба така файта постимовки за старших од 18 рокох 063 1751150.

Визначуюци важносц очуваня и охрани менталного здравя у актуалних обставинох, Министерство сообщело же екипи фаховцох шицким гражданом хторим потребне, буду помагац зоз совитами як зменшац чувство стресу, депресиї и анксиозносци у условийох социялней изолациї, и давац потримовку хорим од вируса COVID-19.

Телефони за психосоциялну потримовку наменєни старшим особом у изолациї, хорим и їх фамелийом, здравственим роботнїком и шицким гражданом на хторих тота ситуация неґативно уплївує.

