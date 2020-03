Ище вше єст безплатни, защитни маски

РУСКИ КЕРЕСТУР – У Руским Керестуре, до акциї правеня защитних маскох, окрем дзепоєдних тапетарских роботньох, приключели ше и поєдинци з валалу. Акция почала пред вецей як 10 днями, а од вчера до ЯКП „Рускомˮ сцигли ище нови, зошити маски за твар.

У тапетариї „Еуроˮ, власнїка Тихомира Медича зоз Керестура, потераз нашите вецей як 2 000 маски, а хтори потим подаровани численим Керестурцом, роботнїком до ЯКП „Рускомˮ, до Месней заєднїци, до предавальнох, приватних фирмох, до трафикох, на пошту, до Кули, Крущичу, а по 50 фалати подаровани и Общому шпиталю у Зомборе, у Вербаше, та и Урґентному центру Войводини. По словох Тихомира Медича, роботи коло правеня маскох ище вше єст, понеже поглєдованє вельке, та покля будзе потреби, потамадз нє станю з роботу.

Защитни маски до ЯКП „Рускомˮ ноша и поєдинци, хтори скромно одлучели же жадаю остац анонимни, а хтори спрам своїх можлївосцох, у своїх обисцох, тиж шию маски и дарую Керестурцом.

Шицки тоти маски памучни, та их после хаснованя треба лєм прерайбац, осушиц, а потим дезинфиковац зоз горуцу пейґлу, и так их мож вецей раз хасновац.

Маски тих дньох були барз глєдани и швидко роздзелєни, та кед ище вше єст дакого кому су потребни, мож их безплатно превжац у ЯКП „Рускомˮ по 12 годзин, тиж и у просторийох Месней заєднїци, або у тапетариї „Еуроˮ при Тихомирови Медичовому.

