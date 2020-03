Вимоги за польопривреднїкох  лєм електронски, а роботни налог обовязни

СЕРБИЯ/ВОЙВОДИНА – З оглядом на позарядови стан у держави и огранїченє шлєбодного рушаня под час полицийней годзини, польопривреднїки можу и треба же би мали дошлєбодзенє за рушанє, односно за окончованє нєодложних роботох на польопривредних ґаздовствох.

Вимогу мож поднєсц лєм електронски, на тим линку за статкарох и пчоларох, а польопривреднїки котри маю роботи у пластенїкох, овоцнїкох и на других польодїлских културох на тим линку.

Най потолкуєме, попри поднєшеней вимоги, и достатого позитивного одвиту, за окончованє польопривредних роботох, потребне и потвредзенє. Дошлєбодзенє за рушанє достава реґистроване польопривредне ґаздовство, а у случаю же роботу идзе окончовац друга особа то ше реґулує зоз потвердзеньом (приклади єст на датих линкох).

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)