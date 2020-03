Интернет бок о образованю на далєкосц националних меншинох

БЕОҐРАД – Министерство просвити Републики Сербиї отворело окремни бок на своїм сайту на хторим ше находза знїмки шицких потераз знятих школских годзинох у процесу образованя на далєкосц, на шицких осем меншинских язикох на котрих ше одвива настава.

Окрем знятого наставного плану, на сайту мож пречитац и упуства о запровадзованю настави на далєкосц.

Тоти способи роботи, ТВ и електронска комуникация, як и платформи за ученє, доступни шицким школяром хтори ше образую на сербским язику або на язикох националних меншинох, а Министерство дава потримовку школяром, наставнїком и родичом и доприноши превозиходзеню хвильковей епидемиолоґийней кризней ситуациї оможлївююци школяром предлужованє образованя.

Най здогаднєме, настава на далєкосц на руским зяику знїмана у Основней школи „Петро Кузмяк” у Руским Керестуре.

