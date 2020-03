Упис до основних школох прейґ порталу Е-управа

БЕОҐРАД – Пре позарядову ситуацию яку спричинєла епидемия вирусу КОВИД-19, упис дзецох до предшколских установох и основних школох того року почнє познєйше и будзе ше окончовац прейґ порталу Е-управа, преноши сайт Радио-телевизиї Войводини.

Зоз влади Сербиї сообщене же упис до першей класи основней школи хтори би мал почац 1. априла, того року почнє познєйше.

Прейґ новей електронскей услуги „Интересованє за упис до основней школи” на порталу Е-управи родичи треба же би контактовали зоз школу до хторей сцу уписац свойо дзецко же би школи правели евиденцию кельо школярох можу обчековац, а о датуму упису родичи буду обвисцени накадзи вон будзе дефиновани.

Потим ше на порталу Е-управи годзен заказац термин за упис и тестиранє та родичи з єдним отходном до школи буду мац можлївосц окончиц цалу процедуру упису дзецка без приношеня численей документациї. Школи по службеней длужносци позбераю податки зоз матичней кнїжки народзених, евиденциї пребуваня и здравственей информацийней системи о оконченим лїкарским препатрунку.

