Пририхтованє за малу матуру на сайту РТВ

НОВИ САД – Пре цо лєпше уключованє до сучасних формох ученя и зоз жаданьом же би помогла малим матурантом же би обновели лекциї од пиятей по осму класу, Радио- телевизия Войводини од 1. априла почнє на своїм сайту обявйовац видео прилоги задаткох зоз седем предметох за покладанє малей матури.

На сайту rtv.rs, у часци „Диґитални пририхтованя за малу матуру”, школяре годни кажди дзень одпатриц вибор трох од вкупно два стотки задаткох зоз математики, сербского язика, биолоґиї, хемиї, физики, ґеоґрафиї и историї.

Преподаваче наставнїки основних и штреднїх школох, як и з факултетох, кажди задаток будзе потолковани и провадзени з анимировану илустрацию котра школяром помогнє же би ше здогадли того цо уж научели.

