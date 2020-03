У Рускому ше почало дзелїц средство за дезинфекцию

РУСКИ КЕРЕСТУР – ЯКП „Руском” поинформовал Керестурцох же шицким гражданом од нєшка будзе дзелїц средство за дезинфекцию. Гражданє средство можу вжац кажди роботни дзень од 8 до 12 годзин, у просторийох ЯКП „Руском” улїца М. Тита 59.

Дезинфекцийне средство на бази хлору, наменєне за третированє твардих поверхносцох, а кажде може вжац по 2 литри тижньово, зоз свою амбалажу.

По словох директора Рускому Иґора Фейдия, уж перши дзень на тото ше одволали коло 50 жителє. Фейди надпомнул же пензионером хтори нє шму виходзиц у тим можу помогнуц їх младши, а особи цо их послугую волонтере, можу ше на нїх волац и за тоту потребу.

