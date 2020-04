Хто ма благи симптоми перше до вибраного лїкара

БЕОҐРАД – Особи котри маю благи симптоми, як цо то нїзка горучка и драпанє у гарлу котре тирва даскельо днї, треба же би ше явели свойому вибраному лїкарови, котри после препатрунку утвердзи чи треба робиц анализи, а потим чи потребна хоспитализация, виявела инфектолоґ зоз Инфективней клинїки КЦС др Ивана Милошевич, а прноши сайт Радио-телевизиї Войводини.

Милошевич гварела же ше потенциялни пациєнти перше муша явиц свойому вибраному лїкарови дзе после препатрунку будзе одлучене чи треба робиц анализи и зняц плюца, а особи котри буду за хоспитализацию буду послати на Инфективну клинїку.

Вона гварела же шицки муша буц осторожни прето же то нови вирус и нє иснує колективни имунитет. Хто будзе мац чежшу слику, завиши од вецей факторох, а насампредз од хронїчних хоротох.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)