Пензионере з приходами до 30 000 динари достаню пакети поживи и хемиї

КУЛА – Командант Штабу за позарядово ситуациї општини Кула Дамян Милянич пондзелок жительом кулскей општини представел нови мири принєшени на схадзки Штабу.

Милянич визначел же того тижня почнє реализация помоци пензионером зоз приходами меншима од 30 000 динари, а хтори достаню помоц у пакетох поживи и хемиї.

Помоц будзе реализована зоз двох часцох. У першей фази буду додзелєни пакети з поживу, а потим за дас 20 днї, будзе подзелєна и друга часц тей помоци.

Понеже ше роби о велькому числу пакетох, на териториї општини Кула жию 4 922 пензионере, Милянич замодлєл шицких же би мали сцерпеня, же нє муша нїкого волац, бо пакети до каждого обисца буду приношиц волонтере зоз кулскей општини. Кед же у єдним обисцу жию двойо пензионере зоз приходами меншима од 30 000, тоту помоц достаню обидвойо.

Општина Кула за тоту наменку видвоєла 12 милиони динари.

