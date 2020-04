ШИД – Самостойна скравецка роботня „Чеман“ зоз Шиду подаровала вчера Штабу за позарядово ситуациї одредзене количество защитних визирох хтори випродуковани у їх роботнї, сообщел Штаб за позарудови стан.

Тиж, пред даскельома днями, роботня „Чеман“ подаровала и даскельо тисячи защитни маски хтори ушила за потреби волонтерох Штабу.

