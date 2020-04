ШИД – Општински штаб за позарядово ситуациї окрем телефона 022 712 -122 на хтори старши од 65 роки можу поволац волонтерох сообщел ище два нови числа.

Старши од 65 роки од тераз годни волац волонтерох и на число 022 711-001, як и на число 064 857-73-77.

