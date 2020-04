Всеоблапни пакет мирох за потримовку привреди вредни 5,1 милиярди евра

БЕОҐРАД – На вчерайшей конференциї за медиї министер привреди Синиша Мали представел явносци всеоблапни економски мири зменшованє неґативних ефектох пандемиї коронавирусу и потримовку привреди Сербиї.

Пакет мирох вредни 5,1 милиярди евра, осторожно є пририхтани, а у анализи спатрени шицки можлїви пошлїдки тей кризи за нашу економию, як и искуства других жемох.

Мали додал же у рамикох порцийней политики держава як потримовку привреди принєсла три мири, а котри знача же держава на себе превежнє трошок подприємствох у суми 1,3 милиярди евра.

Тоти мири подрозумюю: одкладанє плаценя порциї на заробки и доприноси за шицки приватни подприємства док тирва позарядови стан, а найменєй три мешаци, одкладанє плаценя порциї на добит за други квартал 2020. року и ошлєбодзованє од ПДВ за шицких котри донирую и занїмаю ше з донациями, преноши сайт Радио-телевизиї Войводини.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)