Коцурски Актив женох шиє маски

КОЦУР – Членїци Активу женох КУД ,,Жатваˮ зоз Коцура тих дньох ше орґанизовали и почали шиц защитни маски.

Инициятор акциї була предсидателька Активу Коцана Колєсар, а ґу нєй ше придружели и Мария Малїк, Єлена Шанта, Мария Дудаш-Фейса, Лїля Скубан и Серафина Киш. Волонтерка Марґарета Фаркаш помага шиц, алє и однєсц защитни каждому кому потребне.

– Затераз зме нашили вецей як 200 маски, а порадзели зме ше же будземе шиц покля єст потреби. Волонтерка однєсла маски до Месней заєднїци, Ґеронтолоґийного центру, до валалских дутянох, на бензинску пумпу, а хто жада маску, може нам ше явиц. Маски памучни, та их мож хасновац вецей раз, лєм их треба вирайбац, осушиц и дезинфиковац з пейґлу – гвари Коцана.

Предсидателька донирала шицок потребни материял за защитни маски, а потребу маю лєм за еластичнима ґумками котри нє мож хвильково набавиц та, як визначела Колєсарова, кед дахто жада подаровац их, най ю контактує.

