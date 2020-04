Ришеня о наградох и школяром того тижня

КУЛА – На схадзки Штабу за позарядово ситуациї општини Кула, 30. марца, принєшена одлука же и того року Општина наградзи найлєпших школярох и студентох, за цо опредзелєни коло пейц и пол милиони динари.

Ришеня о наградох школяре и студенти достаню на свою адресу у тим тижню, а виплацованє будзе аж по законченю позарядового стану, за цо ше обчекує порозуменє.

Така Одлука принєшена, як пояшнєл предсидатель Штабу и Општини Кула Дамян Милянич, же би ше и попри чежкей ситуациї пре епидемию корона вирусу, нє одступело од реализованя тей програми, бо найлєпши млади людзе важни за тот штредок, и поготов буду у наиходзацих часох.

