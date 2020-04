ДЮРДЬОВ/ҐОСПОДЇНЦИ – Вирни грекокатолїцкей церкви Рождествa Пресвятей Богородици у Дюрдьове и церкви Святого архангела Михаїла у Ґосподїнцох, у позарядовим стану, нє останю без духовней поради.

Шицки котрим потребна даяка информация або помоц од церкви, можу ше явиц о. Михаилови Холошняйови на телефон 069/277-02-01, або можу наволац на дюрдьовску парохию 021/270-34-93.

