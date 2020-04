Нови мири: завера ше фризерски салони, ставяльнї, терховнї…

БЕОҐРАД – Влада Сербиї нєшка принєсла нови мири за зоперанє ширеня вируса Ковид-19, а одлучене же ше цалком забранї роботу шицких обєктох и дїялносцох хтори подрозумюю блїзки физични контакт, як цо то фризерски и козметични салони, фитнес клуби, терховнї, преноши сайт Радио-телевизиї Войводини.

Принєшена и одлука же ставяльнї и автомат клуби од нєшка можу свою дїялносц окончовац виключно електронски.

Влада одлучела и же би застави на шицких институцийох од нєшка та надалєй були спущени на пол копиї.

З оглядом на специфични потреби яки терашня ситуация надрилює, одлучене же за одредзени занїманя хижна самоизолация важи 14 днї, место 28, а то ше одноши на здравствених роботнїкох, чуварох у гарештох, як и припаднїкох Министерства нукашнїх дїлох и войска. Як сообщене, тота з тоту одлуку ше нє губи здравє припаднїкох тих професийох, алє ше превентивне предлуженє хижней самоизолациї на нїх нє будзе одношиц. Свойо роботни задатки буду окончовац зоз полну защитну опрему и їх здравствени стан будзе порядно провадзени.

Шицким другим гражданом Сербиї препоручене же би ше притримовали предписаних огранїченьох з порученьом #останьцедома.

