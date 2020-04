Од нєшка мож окончиц тест самопреценьованя на Ковид-19

БЕОҐРАД – У Сербиї од нєшка мож поробиц тест самопреценьованя на Ковид-19, а система функционує на бази єдноставного лоґованя зоз особним числом здравственого осиґуранїка и числа здравственей карточки, обявела премиєрка Ана Бранбич на свoїм твитер налогу, а преноши сайт Радио-телевизиї Войводини.

Циль тей системи зменшац гужви и чеканє, и пошвидшац процес лїченя. Резултати ше автоматично буду посилац на роботни лїстини лїкарох до Ковид-19 амбулантох формованих при домох здравя наменєних лєм за пациєнтох зоз симптомами коронавирусу.

Гражданом там будзе окончена дияґностика, вимерана температура цела, преверена крев, буду зняти на рендґен апарату и достаню думанє лїкара, зоз совитом цо маю далєй подняц.

Од нєшка вецей нєт потреби волац на телефон котри Министерство наменєло за борбу процив коронавирусу, алє треба такой пойсц до найблїзших домох здравя котри буду робиц од 7 до 22 годзин. После 22 годзин треба пойсц на Инфективну клинїку, лєбо до шпитальох общого типу.

