Вишло нове „Руске слово”, поставене є и на сайт

НОВИ САД – И штернасте число новинох „Руске слово” звекшого пошвецене позарядовому стану котре преглашене пре епидемию корона вирусу. Пре очежану дистрибуцию, нєшка є уж поставене на сайт у пдф формату.

Рубрика „Тижньовнїк” пише о тим яки мири у зопераню ширеня епидемиї превжати на уровню держави и покраїни, а „Нашо места” як ше локални самоуправи и здравствени амбуланти ноша зоз предписанима мирами у позарядовим стану.

На „Економиї” спатрене яка подмиреносц польопривредних апатикох зоз потребнима хемийнима средствами и репроматериялом, и як тото нагле захладзенє уплївовало на дзепоєдни култури.

О упечаткох зоз знїманя онлайн настави у керестурскей Школи, котра була емитована на Другей програми Радио-телевизиї Войводини на руским язику, и як ше нашо културно-уметнїцки дружтва прилагодзели позарядовому стану, пише рубрика „Култура и просвита”.

„Мозаїк” на своїх бокох преноши як ше нашо млади у швеце знаходза у периодзе пандемиї коронавирусу.

У рубрики „Людзе, роки, живот” представени Мирослав Мудри зоз з Дюрдьова хтори жиє у Австралиї, а фельтон „Три ювилеї трох ґимназийох” авторки Славици Фейса у тим чишлє закончени.

„Духовни живот” спатра як ше парохиї у цалей Епархиї орґанизовали у служеню службох и отримованю вирского контакту зоз парохиянами, а „Спорт” виглєдує як отримац спортски дух у часох дружтвеней изолациї.

Додаток у тим чишлє „Руске словечко”, а ту и рубрика „Горуци тепши”.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)