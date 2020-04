ДЮРДЬОВ – Уж даскельо стреди за шором на 9 годзин рано, Службу Божу зоз церкви Рождества Пресвятей Богородици у Дюрдьове могло провадзиц на Фейсбук профилу дюрдьовского священїка о. Михаила Холошняя хтори глаши – Mihail Holosnjaj.

Шлїдуюци директне преношенє Служби Божей зоз дюрдьовскей грекокатолїцкей церкви годно провадзиц на истим ФБ профилу, на нєдзелю 5. Априла, як и звичайно, з початком на 10 годзин.

