Нєт анї хорих, анї зоз симптомами вирусу корона

ШИД – На вчерайшей конференцииї за новинарох командант општинского Штабу за позарядово ситуациї Зоран Семенович гварел же на подручу општини Шид нєт призначени случаї хорих, лєбо зоз симптомами вирусу корона.

Семенович наглашел же закончена дезинфекция Шиду и шицких валалох у општини и ознова поволал гражданох на почитованє мирох Влади Сербиї у позарядовим стану.

Додал и же Кол-центер зоз волонтерами Општини роби добре и потераз призначени 1 243 телефонски поволанки гражданох на числа 712-122 и 711-001.

Семенович гварел и же од пондзелку почнє доручованє пакетох поживи и хемийних средствох пензионером чийо пензиї менши од 30 000 динари, а дзекуюци донатором, нєодлуга буду порихтани пакети и за найхудобнєйших жительох.

Спомнути Штаб дал препорученє Предшколскей установи „Єлица Станивукович Шиля“ же би под час тирваня позарядового стану ошлєбодзела родичох од плаценя услуги хаснованя дзецинскей заградки за їх дзеци.

Єдна з нових запровадзенох превентивних мирох же зоз защитну пантлїку оградзени желєни поверхносци у паркох як надпомнуце гражданом же би их нє хасновали.

Командант Штабу гварел же превжати и одвитуюци законски мири спрам особи зоз валалу Морович хтора на окраїску валала одруцела вецей фалати загинутих животиньох.

