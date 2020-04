У коцурскей церкви Служби Божо порядни, лєм без вирних

КОЦУР – У грекокатолїцкей церкви Успения Пресвятей Богородици у Коцуре од 21. марца та надалєй, пре позарядову ситуацию, богослуженя буду отримовани без присуствованя вирних, алє порядно.

Як гварел парох коцурски о. Владислав Рац, шицки дати Служби Божо буду одслужени на порадзени датум, а буду одслужени и Служби за исти намиреня.

На дружтвеней мрежи Фейсбук отворени профил коцурскей парохиї под назву Grkokatolička parohija Kucura – Грекокатолїцка парохия Коцур на котрим ше мож информовац о розпорядку Службох и оглашкох. На тим ФБ профилу коцурскей парохиї благочасово буду заквачени и знїмки Службох котри ше, як гварел парох коцурски о. Рац, будзе служиц рано на 7 годзин.

За шицки потреби котри вирни маю, можу ше обявиц парохови о. Рацови на число телефона 064/ 248 20 60 и 021/ 728 150.

– Пре общу ситуацию, Велька споведз за Вельку ноц того року нє будзе. А ми будзме и надалєй духовно вєдно пред Господом Богом, зєдинєни у молитвох за духовне и тїлесне здравє – визначел о. Владислав Рац.

