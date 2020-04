Розписани конкурс за софинансованє проєктох младих Руснацох

РУСКИ КЕРЕСТУР – Роботне цело за младих Националного совиту (НС) Руснацох розписало конкурс за софинансованє младежских проєктох у рускей заєднїци. Теми нє огранїчени, алє препоручене же би були з обласцох култури, информованя, образованя и службеного язика и писма.

З проєктами можу конкуровац млади од 15 до 35 роки, а у єдним проєкту муша участвовац найменєй три особи. Як и потераз, проєкти муша буц приявени спред даєдного формалного здруженя, културно-уметнїцкого дружтва, лєбо нєвладовей орґанизациї.

Конкурс отворени по 15. май, а до конца юния би мало буц познате як розподзелєни средства. Плановани активносц би требали буц закончени по 15. децембер того року.

Прияви треба посилац на имейл rcmladez@gmail.com, а текст конкурсу мож опатриц на сайту НС Руснацох.

