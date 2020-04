Комуникация з Општинску управу Жабель

ЖАБЕЛЬ – Заняти у Општинскей управи Жабель и у позарядовим стану комуникую з гражданами – на фикси телефон або електронски.

Вимоги, молби и подобни документи, вєдно з потребну документацию за физични особи, гражданє можу послац електронски, алє зоз подписом, дошлєбодзене скенировац зоз одвитуюцу апликацию на smart мобилним апарату. Документация правних особох муши буц подписана з квалификованим електронским сертификатом овласценей особи. Зависно од предмету вимоги, молби або дачого другого, електронску пошту треба посилац на даєдну з адресох котри виписани вєдно зоз числами телефонох.

Обща адреса Општинскей управи Жабель: pisarnicaouzabalj@gmail.com.

Оддзелєнє за дружтвену дїялносц и общу управу: 021/210-22-91, имейл: ddelatnostizabalj@gmail.com.

Оддзелєнє урбанизем, будовательство, озаконєнє и транспорт: 021/210-2279 и 021/210-2280, имейл: urbanizamzabalj@gmail.coм.

Оддзелєнє за инспекцийни роботи: 021/2102326 и 021/2102327, имейл: inspekcijazabalj@gmail.com.

Оддзелєнє за маєтково, квартельно-комунални роботи и защиту животного штредку: 021 2102283, имейл: imovinazabalj@gmail.com.

Оддзелєнє за локалну порцийну администрацию: 021 210 23 18 и 021 210 23 17, имейл: lpa@zabalj.rs.

Оддзелєнє за финасиї и буджет: 021/210-22-61, имейл: finansije.zabalj@gmail.com.

