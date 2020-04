Тирва вибудов базену у Кули

КУЛА – На Вашаришту у Кули тирваю роботи на вибудови спортско-рекреативного центру, односно базену, и у позарядового стану.

Предсидатель Општини Кула Дамян Милянич гварел же и попри тим же ше на державним и локалним уровню занїмаме зоз озбильним проблемом, то нє значи же ше одступело од планох за будучносц, а єден од значних проєктох за будучносц то и вибудов того спортско-рекреативного комплексу. Предсидатель гварел же робота идзе спомалшено, алє нє будзе претаргнута.

Ружица Стоянович зоз Оддзелєня за инвестициї Општинскей управи Кула, гварела же хвильково окончую роботи на монтированю велького ватерполо базену и шицкей опреми хтора потребна за функционованє того базену. Тиж, правя приходни дражки, паркинґи, як и локал хтори предмет провадзацей трибини, алє першенствено опрему зоз хтору базен будзе функционовац, заключела Стояновичова.

