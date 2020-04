ЖАБЕЛЬ – Пред даскельома днями, у местох Општина Жабель почало роздзельованє япакетох помоци пензионером чия пензия менша од трицец тисячи динари.

Волонтере Општини Жабель пакети одноша до обисцох, а плановане роздзелїц вкупно 2 367 пакети зоз поживовима продуктами, и исто тельо пакети зоз артиклами за гиґиєну.

Покраїнска влада зоз тоту помоц Општини Жабель видвоєла скоро шейсц милиони динари.

