Воєни шпиталь у Петроварадину порихтани за пациєнтох

ПЕТРОВАРАДИН – Воєни шпиталь у Петроварадину порихтани за приєм пациєнтох зоз респираторну инфекцию и зоз своїма фаховцами помогнуц и участвовац у борби процив вируса корона.

Як надпомнул управнїк Воєного шпиталю подполковнїк Драґан Коруґа, тота установа окончує задатки хтори им наредзи Управа за воєне здравство, а шпиталь ма 100 посцелї на розполаганю.

Лїкаре Воєного шпиталю уж анґажовани на лїченю пациєнтох у центрох за приєм хорих у Новим Саду и Суботици. У борби процив того нєщесца анґажовани и пензионовани воєни лїкаре.

