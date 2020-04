Инспекцийна контрола подприємствох

НОВИ САД – Пре пригварку роботнїкох на условия роботи у фабрики АПТИВ, городоначалнїк Нового Саду Милош Вучевич наявел же екипи инспекциї буду контроловац условия за роботу у шицких подприємствох у Новим Садзе.

Роботнїки фабрики АПТИВ ше поносовали медийом, як и кабинету городоначалнїка, же им нєобезпечени предписани условия за роботу у складзе зоз актуалнима обставинами и можлївим зашнїценьом зоз вирусом корона. Городоначалнїк наглашел же нїхто нє будзе винїмок кед слово о контролованю и инспекциї. Як роботнїки надпомли у пригварки, фабрика нє робела предходних дньох, а роботнїки поволани же би од 1. априла пришли на роботу.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)