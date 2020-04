Гала 1 „Новосадского сайма” порихтана за пациєнтох

НОВИ САД – Городоначалнїк Нового Саду Милош Вучевич гварел же од 1. априла Гала 1 „Новосадского сайма” подполно порихтана за приєм охоренох од вируса корона кед же то будзе нєобходне, а до нєшка мала би буц порихтана и Мастер гала Сайма.

– Войско, волонтере и Город закончую свою роботу спрам инструкцийох. Нєобходну опрему обезпечел Город Нови Сад, а посцелї Войско Сербиї. То шицко ше роби за наших жительох и Город покончи шицко цо будзе нєобходне у позарядовим стану – гварел городоначалнїк Вучевич.

