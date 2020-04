Почала дистрибуция пакетох помоци новосадским пензионером

НОВИ САД – Од 1. априла почало пакованє и дистрибуция пакетох помоци зоз основнима животнима продуктами за шицких пензионерох на териториї городу Нови Сад, а хтори маю до 30 000 динари пензию.

Кажди таки пензионер достанє пакет на свою адресу. До акциї ше уключели волонтере ґу хторим ше придружел городоначанїк Нового Саду Милош Вучевич. Окрем городоначалнїка, у акциї уключении велї познати особи як цо: Бане Крстич, фронтмен ґрупи „Ґарави сокак”, шпивачка Таня Банянин, модни креатор Младен Барон, Андрея Травица, ватерполиста Милош Чук, рукометаш Стеван Попов, Роберт Чобан, кикбоксер Ненад Паґонис, Давид Мехич зоз Одбойкашского клуба „Войводина” и числени други.

